Волонтерам заплатят за опеку инвалидов и детей в период пандемии

Добровольцы, которые в период пандемии взяли под свою опеку оставшихся без поддержки инвалидов и детей, получат выплаты от государства. Их размер составит 12 130 рублей ежемесячно на каждого человека.

«Ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня полагаются тем, кто принял на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», — говорится в сообщении пресс-службы правительства России.

Сумма ежемесячных выплат составит 12 130 рублей на человека. Соответствующее постановление о правилах оказания финансовой поддержки подписал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Деньги будут выплачивать через Пенсионный фонд, а заявление можно подать в электронном виде до 1 октября 2020 года через портал госуслуг.

Поддержать людей, которые взяли на себя заботу о тех, кто нуждается в поддержке в период пандемии, поручил президент России Владимир Путин. На эти цели правительство из своего резервного фонда выделило более 145 миллионов рублей.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что средств фонда национального благосостояния России хватит до 2024 года. Его объем к концу года порядка семи триллионов рублей.