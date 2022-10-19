Волонтерам предложили предоставить бесплатную мобильную связь | 360°

Общество 19 октября 2022, 19:15 Волонтерам предложили предоставить бесплатную мобильную связь

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Волонтерам, которые работают на Донбассе, помогают людям, ликвидируют последствия ЧС и так далее, предложили компенсировать услуги мобильной связи. Такой законопроект в первом чтении приняла Госдума, написала «Парламентская газета».

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Для волонтеров мобильная часть — довольно большая статья расходов, а использовать мобильный телефон для связи приходится постоянно. Если законопроект примут, волонтерам и добровольцам больше не придется оплачивать мобильную связь и интернет самим. Депутаты считают, что это не тольтко поможет самим добровольцам, но и поспособствует развитию волонтерского движения в РФ.