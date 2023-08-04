Общество 04 августа 2023, 10:51 Волонтера международной премии «Экология — дело каждого» наградил Сергей Кириенко Пресс-служба Росприроднадзора

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Анна Пермякова получила благодарственное письмо как волонтер премии «Экология — дело каждого». Ее наградил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Совместно с Росприроднадзором Анна Пермякова организовала ряд экологических акций. Кириенко высоко оценил ее работу и отметил вклад добровольцев, которые трудятся для сохранения природного богатства России.

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«Для меня и нашей семьи „Экология — дело каждого“ — это не просто девиз, а смысл жизни, и я рада, что хоть немного могу помочь нашей природе и окружающей среде вместе с другими волонтерами», — сказала она.

Вместе с территориальным управлением Росприроднадзора Анна помогла организовать фестиваль «Экомир», которые посетили 11 тысяч человек. Она организовала акции по приему вторсырья и уборке побережья реки Оби и Новосибирского водохранилища. Также провела мастер-класс для детей с ограниченными возможностями и помогла исполнить мечты двух ребят из Новосибирска.

Премия «Экология — дело каждого» присуждается за нестандартные идеи и инициативы, посвященные сохранению окружающей среды. Ее проводят ежегодно, вовлекая детей и молодежь в экологическую повестку. За два года на конкурс подали заявки из всех регионов страны и 38 стран мира. Победители получили смартфоны, планшеты, образовательные курсы и путевки на Черное море. Заявки на третий сезон мероприятия будут принимать с 1 марта по 1 октября по ссылке.

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