Общество 15 июня 2023, 11:51 Волонтер рассказал о работе с будущими контрактниками из Москвы Волонтер московского пункта отбора рассказал, какие вопросы задают будущие контрактники РИА «Новости»

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Волонтер столичного пункта отбора на улице Яблочкова, дом 5, строение 1 рассказал агентству городских новостей «Москва» о том, какие вопросы чаще всего волновали будущих контрактников.

По его словам, кандидаты обычно спрашивают об анкетах.

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«Чаще всего возникают вопросы о заполнении анкет: какие строчки нужно заполнить, что в них нужно написать и так далее», — сказал он.

Собеседник добавил, что на все возникающие у будущих военных вопросы готовы ответить волонтеры на каждом пункте отбора.

Подробнее узнать о правилах набора на контрактную службу можно на сайте mos.ru, по телефону 117 или в Telegram-боте @MskContract_bot.

Ранее президент Путин заявил, что ВС России набрали с января свыше 150 тысяч контрактников.