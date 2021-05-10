Волонтер объяснил, что помогло потерявшемуся главе омского Минздрава выбраться из леса

Потерявшемуся под Омском главе регионального Минздрава Александру Мураховскому помогли выбраться из леса в том числе и навыки спортивного ориентирования. Об этом заявил руководитель поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск» Виталий Ергер.

«Как человек, имеющий определенный опыт в спортивном ориентировании, он все сделал правильно. И, безусловно, как врач, он имеет определенный склад ума: рациональный, структурированный», — процитировала Ергера пресс-служба регионального правительства.

Уже завтра Мураховский должен приступить к работе. В лесу он пробродил почти трое суток. Чиновник отправился на охоту 7 мая, но внезапно пропал. Региональное УМВД официально подтвердило его исчезновение 9 мая.

Была начала поисковая операция. В ней приняли участие полицейские, сотрудники Росгвардии, МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов «Доброспас-Омск» и «Лиза Алерт», местные жители.

Сегодня Мураховский самостоятельно вышел к людям в районе села Баслы. Его доставили на обследование в Большеуковскую центральную районную больницу. После осмотра медики убедились, что министр не нуждается в госпитализации.