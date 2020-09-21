Волонтер назвала минус идеи об ограничении изъятия детей из семьи

Руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская назвала минус идеи об ограничении изъятия детей из семьи.

Соответствующая инициатива принадлежит депутату Павлу Крашенинникову и сенатору Андрею Клишасу. Предлагается ограничить работу органов опеки по изъятию детей из семьи. Решение вопроса будет находиться в компетенции суда. По мнению главы фонда, подобные нормы нуждаются в строгой регламентации.

«Мне кажется, что он (законопроект) не решает двух ключевых проблем, которые есть у текущей ситуации. Первое — у нас нет качественного, профессионального суждения и процедуры, по которым мы можем определить, есть угроза или нет», — процитировало Альшанскую радио «Говорит Москва».

Также она отметила, что в нашей стране нет закрепленного законом приоритета, согласно которому есть конкретная причина не отбирать, не лишать, не ограничивать родителей в правах на ребенка. Как считает волонтер, есть специалисты органов опеки, которые недостаточно компетентны в вопросах установления реальной угрозы жизни ребенка.