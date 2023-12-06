06 декабря 2023, 16:06
Волонтер-медик Бычкова призвала не употреблять алкоголь в случае обморожения
Аномальные холода накрыли некоторые регионы России. Долгое пребывание на улице может обернуться обморожением. В беседе с «ФедералПресс» волонтер-медик Светлана Бычкова рассказала, что не нужно делать в такой ситуации.
Эксперт напомнила, что обморожение — это травма, возникающая под воздействием низких температур. При обморожении не следует растираться снегом или отогреваться горячей водой. Пользу не принесет и употребление алкоголя, отметила специалист.
Реклама
Во избежание обморожения необходимо одеваться по погоде, использовать теплые варежки и носки, а также применять крем для увлажнения кожи.
Правила
Погода
Реклама
Реклама