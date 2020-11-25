Волонтер из Санкт-Петербурга рассказала о спасении брошенных собак

«Я занимаюсь этим с 2014 года. У меня нет своего приюта, я как волонтер этим занимаюсь. То есть мы каких-то животных видим, пытаемся им помочь, забираем их на передержку или, если удается, то сразу же в семью», — уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в настоящий момент в Петербурге очень много бродячих собак. Она отметила, что в наши дни обнаружить животного, которому нужен дом, можно не выходя на улицу. Достаточно открыть профильные группы в социальных сетях.

Женщина рассказала, что поддерживает контакты с теми, кто забирает в семью четвероногих бродяг. Они регулярно присылают ей фото питомцев, либо Екатерина сама заходит в гости к спасенным собакам.

Жительница Санкт-Петербурга заметила, что не так много людей желают брать на себя ответственность. Чаще всего люди готовы помогать разово. Например, довезти пса до пункта передержки. Довольно мало тех, кто самостоятельно думает об оплате лечения и дальнейшей судьбе животного.