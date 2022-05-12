Волонтер из Ростова-на-Дону разместил у себя беженку из Мариуполя с четырьмя собаками

В Ростове-на-Дону местный волонтер приютил у себя беженку из Мариуполя вместе с четырьмя собаками. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Волонтеры мне помогли организовать транспорт до границы. Я пешим ходом перешла границу с собаками. Потом меня встретили и привезли в Ростов», — процитировал Life слова Валерии.

Геннадий, который разместил у себя беженку, рассказал, что это не первый случай, когда кто-то нуждающийся поселяется у него в квартире. Время от времени в его жилище останавливаются беженцы из Донбасса и с Украины.

По словам Валерии, хозяин квартиры помогает ей гулять с собаками, знакомит с местными жителями и помогает оформить документы.