Эксклюзив 01 декабря 2022, 21:55 Волонтер из Подмосковья отыскала пенсионеров, вернувшихся домой в Мариуполь Волонтер отправилась искать в Мариуполь пенсионеров, которым помогала в Одинцове Телеканал "360"

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Волонтер Екатерина Скорикова помогала пожилой паре из Мариуполя, которые вынужденно уехали в Россию. Какое-то время они жили в Одинцово, а затем вернулись на родину. Скорикова попыталась найти пенсионеров в ДНР, «360» сопровождал ее в этой поездке.

Пенсионеров зовут Ольга Александровна и Валерий Феофанович.

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«Они приехали к нам в начале марта, как раз в Мариуполе боевые действия были, и они приехали в Одинцово. Без документов, без вещей», — рассказала волонтер.

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По ее словам, один человек бесплатно дал им жилье. Пару всячески поддерживали в Подмосковье: помогли с документами, продуктами, а также в медицинских вопросах.

«[Они] стали для меня родными людьми, как бабушка с дедушкой», — призналась девушка.

Потом ее новые знакомые уехали. Екатерина ищет их начиная с августа. Недавно у нее появилась зацепка — копии паспортов, где указан их адрес. Собеседница «360» отправилась одна на машине из Одинцова в Мариуполь, чтоб отыскать пенсионеров.

Я думаю, что они заскучали и не думали, что настолько сильно могли разбить их дом. Екатерина Скорикова

Волонтер разыскивала знакомых в Мариуполе в нескольких местах. Дом, где раньше жила Ольга Александровна, оказался разрушен. По адресу, где был зарегистрирован Валерий Феофанович, семейную пару тоже не нашли.

«Еще есть один адрес, предположительно, где могут находиться их родственники. Мне перед выездом сюда человек, который предоставлял им квартиру, отправил еще один адрес, то есть у нас есть последний шанс все-таки их найти», — вспомнила Екатерина.

Она вместе со съемочной группой «360» поехала в частный сектор на окраине города. Там девушка и нашла пожилую пару.

— Катюша! Родная!

— Бабушка Олечка! Как ваши дела?

— Да как видишь живые.

Теперь пара живет в маленьком доме с одной тесной комнатой, который достался Ольге Александровне от сестры. Раньше он пустовал, там какое-то время даже жил бездомный, но его попросили уйти. Пенсионеры рассказали, что около них есть магазины, и в целом условия жизни нормальные. Однако все же есть один большой минус — в доме холодно, но топят всего один раз в день из-за экономии.

Ольга Александровна и Валерий Феофанович сейчас восстанавливают документы. Как только закончат дела, поедут в Одинцово, где планируют прожить всю зиму. Пара хочет пожениться, а в будущем — вернуться в дом на окраине Мариуполя, где будет строить новую жизнь.