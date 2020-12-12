Волонтер из Италии получил российское гражданство после обращения к Путину

Преподаватель и волонтер из Италии Валерио Дзанетти получил российский паспорт. Он попросил Владимира Путина о гражданстве на встрече президента с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России».

Дзанетти прожил в Красноярске восемь лет. Он стал гражданином России в торжественной обстановке. Паспорт ему вручил руководитель регионального главка МВД Александр Речицкий. Губернатор Красноярского края Александр Усс подарил новоиспеченному россиянину Конституцию РФ.

«Обращение к президенту России Владимиру Владимировичу Путину позволило Дзанетти очень оперативно и организованно пройти все необходимые официальные процедуры и обрести гражданство», — приводит ТАСС слова главы региона. Дзанетти на русском языке произнес присягу российского гражданина и поблагодарил Путина и местную полицию за помощь.

На встрече с волонтерами 5 декабря глава России признался, что подобные мероприятия позволяют ему сохранять позитивный настрой и хорошее настроение.