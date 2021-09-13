Волонтер из Франции рассказал о спасении животных после пожаров в Якутии

Волонтер Сергей Мюнье, приехавший к якутам из Франции, рассказал о ситуации в регионе, спасении животных и гостеприимстве местных жителей. По его словам, предотвратить масштабные пожары в Якутии удалось благодаря слаженной работе властей и людей, написало ИА Nation News.

«Я прилетел в Россию в июле. Большую часть жизни я прожил во Франции, где занимаюсь туризмом. Мне интересны дикие места, в том числе в России. Здесь я путешествовал по Мурманской области. Когда увидел, что происходят пожары такого масштаба, а также услышал заявление президента России Владимира Путина о том, что нужно срочно заниматься спасением животных, решил отправиться в Якутию. Я уже был добровольцем в разных ситуациях», — сообщил волонтер.

Мюнье отметил, что якуты — прекрасный гостеприимный народ со своей культурой и национальной идентичностью. В экстренной ситуации они всегда готовы сплотиться ради общей цели.

Волонтер рассказал, что больше всего от пожаров пострадал скот. Якуты не держат животных дома, а отправляют на каждодневные гуляния. В результате пожаров они получили серьезные травмы. По словам Мюнье, сильно пострадали и дикие животные. Многие из них пришли в населенные пункты прямо к людям за помощью. В настоящий момент им всем оказывается помощь местных властей и добровольцев.