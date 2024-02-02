Общество 02 февраля 2024, 16:45 Волонтер Борзова: хозяевам хошек при потере питомца стоит осмотреть каждый этаж подъезда

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Если кошка потерялась, хозяевам необходимо внимательно осмотреть каждый этаж подъезда. Затем следует написать объявление о пропаже, рассказала администратор волонтерских сообществ «Зоопоиск» Юлия Борзова, сообщил сайт kp.ru.

По ее словам, идти по этажам нужно очень медленно, заглядывая в каждый темный угол. В первую очередь, стоит посмотреть за мусоропроводом. Все темные места лучше снять на видеокамеру, чтобы увидеть светящиеся глаза питомца.

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Если же поиск не увенчался успехом, то в таком случае необходимо разместить объявления о пропаже. Их можно развесить на столбах и переслать в общедомовые чаты, отметила Борзова.