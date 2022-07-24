Участников исторической реконструкции похода Александра Невского приняли в Волоколамском кремле

Музейный комплекс «Волоколамский кремль» принял у себя участников исторической реконструкции «Александрова дорога». Мероприятие посвящено 780-летию Битвы на Чудском озере и похода Александра Невского.

Участники проекта в обмундировании и костюмах, повторяющих наряды воинов и паломников XIII века, на конях проезжают через шесть российских регионов: Москва, Подмосковье, Ярославская, Тверская, Новгородская и Псковская области. В путь они выдвинулись 16 июля, чтобы к 20 августа завершить свой путь на месте Ледового побоища на Чудском озере.

«Путь князя и его дружины в ХIII веке пролегал через Волоколамск, самый древний город Подмосковья и единственный, который старше самой Москвы: он основан в 1135 году и в этом году отмечает свое 877-летие», — напомнили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Торжественную встречу конной дружины провели в музейном комплексе «Волоколамский кремль». Там прошел исторический фестиваль с ярмаркой ремесленников и продажей фермерской продукции.

На концерте выступили творческие коллективы и национально-этнографические ансамбли Подмосковья, Белоруссии и регионов России.

Проект «Александрова дорога» проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его организаторами стали МГИМО, МИД, Фонд сохранения и популяризации наследия святого благоверного князя Александра Невского «Александрова гора» и храм святого благоверного князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений.