Вологодского пенсионера осудили за убийство сына сожительницы

По данным информагентства, убийство произошло в деревне Подберезка в августе 2019 года. «Дни.ру» рассказали, что пенсионер повздорил с 50-летним сыном сожительницы, который приехал из Ленинградской области. Мужчина застрелил гостя из охотничьего ружья. По дороге в больницу пострадавший умер. Следующие девять с половиной лет пенсионер проведет в колонии строгого режима.