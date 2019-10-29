Вологодский губернатор: природа региона привлекает жителей мегаполисов
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал РИА ФАН, что стартовавший этой весной проект «Вологодский гектар» (аналог дальневосточной программы) заинтересовал жителей российских мегаполисов.
По данным информагентства, Вологодская программа отличается от «Дальневосточного гектара» тем, что участники получают участки сразу же в безвозмездную собственность, а также 100 тысяч рублей подъемных. Кувшинников уточнил, что в регионе не востребовано свыше 500 тысяч гектаров земли.
«У нас сразу пошел вал заявок: мы поняли, что интерес колоссальный. <…> По большинству участков, которые были зарезервированы на геоинформационной карте, сейчас идет оформление документов», — отметил глава региона.