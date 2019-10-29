Вологодский губернатор: природа региона привлекает жителей мегаполисов

По данным информагентства, Вологодская программа отличается от «Дальневосточного гектара» тем, что участники получают участки сразу же в безвозмездную собственность, а также 100 тысяч рублей подъемных. Кувшинников уточнил, что в регионе не востребовано свыше 500 тысяч гектаров земли.

«У нас сразу пошел вал заявок: мы поняли, что интерес колоссальный. <…> По большинству участков, которые были зарезервированы на геоинформационной карте, сейчас идет оформление документов», — отметил глава региона.