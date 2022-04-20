Володин жестко ответил странам, сомневающимся насчет покупки российского газа за рубли

Санкции против РФ незаконны. Западу рано или поздно придется компенсировать вред, нанесенный российской экономике. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Пост появился в его Telegram-канале.

«Санкции против Российской Федерации незаконны. К этой теме мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике. Вам придется в любом случае его компенсировать. Как и когда — вопрос времени», — обратился к европейским странам Володин.

Поводом для заявления стали «размышления» некоторых стран о том, покупать ли российский газ за рубли. Володин заметил, что ряд государств «ссылается на Евросоюз». Их решение зависит от того, сочтет ли ЕС такой способ платы за газ обходом санкций.

«Не думайте, что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей страны есть куда их перенаправить. Тем более как партнеры вы никакие», — отметил председатель Госдумы.

Он заметил, что европейские страны «постоянно воруют запасы газа», забирая деньги фактически из бюджета страны, а значит, у россиян, и угрожают поиском других поставщиков, ставя тем самым крест на долгосрочных отношениях с Россией. В свете «хамского отношения» к стране и ее жителям России неинтересно «спасать» европейские государства.

«У вас есть шанс проявить ответственность перед своими гражданами, не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, роста цен — того, к чему уже привели в Европе ваши необдуманные действия», — подчеркнул Володин