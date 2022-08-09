Володин заявил, что Запад сам себя выпорол

Зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка. Таким мнением в Теlеgrаm-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать бизнес в России», — поделился он статистикой.

Также Володин заявил, что в основном зарубежные компании не спешат покидать РФ. Он написал, что уход с российского рынка чреват для иностранного бизнеса издержками и отсутствием перспектив вернуться.

По его мнению, санкции Запада, которые задумывались как угроза экономике РФ, возымели обратный эффект. Володин сказал, что антироссийская риторика США и ЕС «выпорола» своих авторов.

«Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов», — отметил он.

Ранее Володин заявил, что претензии на имущество СССР можно расценить как банкротство киевского режима. Эти его слова процитировал RT.