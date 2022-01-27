Володин заявил, что Запад пытается переписать историю Второй мировой войны

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что Европа и США пытаются переписать историю Второй мировой войны, а также перечеркнуть подвиг советского народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В целом, пост был посвящен годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Володин отметил, что необходимо помнить о погибших, чтить и уважать живых, ведь подвиг ленинградцев — это вечный пример мужества, стойкости, любви к Родине.

«Сделать все, чтобы не допустить повторения такой трагедии», — процитировал сайт «Аргументы и факты» слова политика.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продолжалась 872 дня. Во время Ленинградско-Новгородской стратегической операции Красная Армия полностью освободила город.