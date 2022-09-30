Володин заявил, что все депутаты и госслужащие должны иметь военную специальность | 360°

Общество 30 сентября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

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Viber Володин заявил, что все депутаты и госслужащие должны иметь военную специальность Спикер Госдумы Володин: депутаты и госслужащие должны иметь военную специальность РИА «Новости»

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Депутаты и госслужащие должны иметь военную специальность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты российского парламента. Видео с выступлением политика появилось в официальном Telegram-канале ГД.

«Своим примером надо показать. Нам надо начать обсуждать вопросы, связанные с тем, чтобы на государственную службу могли приходить отслужившие в армии, имеющие военную специальность — и только так. Избранию на публичные должности также чтобы предшествовало получение военной специальности», — подчеркнул Володин.

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Он напомнил, что ее можно получить, отслужив в армии, пройдя обучение на военной кафедре, на сборах. По его словам, после получения военной специальности, военного билета, принятия присяги можно претендовать на депутатство, выборы главы, губернатора и другие должности.

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«Есть желание поменять ситуацию — начни с себя: получи военную специальность, пройди сборы, сделай все от тебя зависящее», — заключил спикер Госдумы.

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