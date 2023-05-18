Общество 18 мая 2023, 13:49 Володин заявил, что на Украине решается вопрос безопасности всего мира Председатель Госдумы Володин: сегодня на Украине решается вопрос безопасности всего мира Telegram

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Достигнутые после Второй мировой войны договоренности оказались разрушены, вопрос безопасности всего мира решается сейчас на Украине. С таким заявлением ходе визита в Белоруссию выступил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщило агентство БелТА.

Так спикер нижней палаты российского парламента ответил на вопрос о возможности мирных переговоров. Он напомнил о разговорах президента РФ Владимира Путина с лидерами европейских стран и США по вопросу глобальной безопасности.

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«В рамках этой глобальной безопасности, чтобы каждая страна себя чувствовала комфортно. Но не захотел этого делать президент США и его сателлиты», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Североатлантический альянс захватил Украину, и боевые действия в настоящее время ведут США и ЕС.

Ранее Володин назвал президентов США, Украины, Франции и канцлера Германии людьми из прошлого. По его словам, Джо Байден, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц сделали все, чтобы «ввергнуть» мир в войну, поэтому им не будет места в будущем.