Володин спросил россиян, стоит ли урезать новогодние выходные

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел опрос в своем Telegram-канале о том, стоит ли урезать новогодние праздники или, наоборот, добавить выходных в теплое время года. Он отметил, что среди его коллег и самих россиян периодически звучат призывы сократить зимние выходные в пользу майских.

«Регулярно звучат все новые предложения: кто-то предлагает их сократить в пользу майских праздников, кто-то — добавить к отпуску, кто-то — вовсе отказаться от них», — написал Володин.

Он рассказал, что на самом деле многие россияне не знают, но традиция отдыхать на Новый год и Рождество появилась в РФ не так давно. В советское время, до 1947 года, когда 1 января стало выходным днем, сразу после встречи Нового года людям необходимо было выходить на работу. Рождество вовсе не отмечалось. Традиция праздновать его вернулась только в 1991 году, объяснил Володин.

В 1993 году выходным днем стало 2 января. А в 2004 году в Трудовой кодекс были внесены изменения, которые дали право отдыхать пять дней — с 1 по 5 января. Вместе с этим 7 января праздновалось Рождество. В 2012-м праздники было решено продлить до восьми дней — с 1 по 8 января. С тех пор праздничный «отгул» ежегодно составляет около 10 дней.