Володин рассказал о преемнике Путина

Вячеслав Володин на вопрос журналиста про «систему после Путина» ответил, что Владимир Путин сделал Россию сильной, и она продолжит оставаться такой.

«Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом», — сказал председатель Госдумы.

Также по словам Володина, фундамент, который создал президент будет продолжать работать и станет опорой для приемника. И тот, кто будет во главе страны после президента Путина, станет «продолжателем» всего, что сделано сейчас.

Володин отметил, что принятие поправок станет определяющим фактором для развития страны в современных реалиях.

Голосование за поправки начнется 25 июня и закончится 1 июля. В последний день начнется подсчет голосов, но ЦИК обещал ежедневно рассказывать, о количестве проголосовавших.