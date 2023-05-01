Общество 01 мая 2023, 10:28 Володин рассказал, куда нужно направить взысканные с блогеров налоги Спикер ГД Володин предложил направить взысканные с блогеров налоги на ремонт соцобъектов РИА «Новости»

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В настоящее время некоторые люди зарабатывают состояния в Сети и при этом с помощью мошеннических схем уходят от уплаты налогов. Взысканные с них средства должны пойти на ремонт социальных учреждений, помощь гражданам, поддержку военнослужащих и их семей. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик упрекнул блогеров, которые обогощаются на доверии граждан в отсутствии совести. Он отметил, что «те, кто пытается учить жизни» через социальные сети, не платят в казну огромные суммы. Володин добавил, что такие вопросы должны находиться на особом контроле Федеральной налоговой службы. Ведомство в настоящее время оснащено всем необходимым для выявления подобных преступлений.

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«Сегодня время вызовов. Момент истины. Каждый на своем участке должен делать все для развития страны. Кому много дано, с того и больше спрос», — написал Володин.

Он также поздравил всех, кто «трудится честно» с Первомаем и пожелал им здоровья и успехов.

Ранее два уголовных дела возбудили в отношении четы блогеров Чекалиных. Одно из них — об отмывании денежных средств, второе — о неуплате налогов в крупном размере. Блогера Елену Блиновскую обвиняют в аналогичных преступлениях. Сейчас она находится под домашним арестом.

По данным СМИ, в МВД составили черный список блогеров и инфоцыган, которых проверят на неуплату налогов и отмывание денег. В список попали 32 человека, включая Регину Тодоренко и Викторию Боню.