Общество 17 января 2023, 23:38 Военную подготовку Володина оценили в Госдуме Спикер Госдумы Володин прошел подготовку на военной кафедре и является полковником запаса РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время учебы в университете прошел подготовку на военной кафедре. После этого он учился на курсах при военном институте, говорится в Telegram-канале Госдумы. На сегодняшний день Володин является полковником запаса.

Как указывается в сообщении Госдумы, сейчас в отношении депутатов звучат вопросы касаемо того, у кого из них есть военно-учетная специальность и кто служил в ВС России.

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Володин, когда учился в саратовском институте на факультете организации и технологии ремонта машин по специальности инженер-механик, проходил обучение на военной кафедре. В последствии, он прошел военные сборы, принял присягу и удостоился офицерского звания «лейтенант».

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«На протяжении последующего времени он, как офицер запаса, проходил обучение на курсах при военном институте. Сегодня полковник запаса», — добавляется в сообщении.

На первом пленарном заседании в 2023 году Володин выступил с заявлением о том, что для кандидатов на государственную службу обязательными требованиями должны стать военно-учетная специальность, а также служба в армии. Это правило, по мнению Володина, надо распространить и на кандидатов в депутаты Госдумы, претендующих на должности в судебной системе и органах прокуратуры