Володин призвал Зеленского ответить за подготовку покушения на российских журналистов

Украина превратилась в террористическое государство, подтверждением этому стали готовившиеся покушения на российских журналистов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что за это должен ответить украинский президент Владимир Зеленский.

Володин напомнил, что покушения, которые накануне предотвратила ФСБ, готовились против Владимира Соловьева, Маргариты Симоньян, Дмитрия Киселева, Евгения Попова, Ольги Скабеевой и Тиграна Кеосаяна.

«Развязав войну против собственного народа, Киев перешел к терактам против мирных граждан других стран. Вот к чему приводит поддержка неонацистской идеологии», — написал спикер Госдумы в Telegram.

Он подчеркнул, что теперь необходимо признать, что Украина является террористическим государством.

«Зеленский должен понести ответственность. Виновные должны быть наказаны», — добавил Володин.

По его мнению, произошедшее доказало правильность и своевременность начала спецоперации России на Украине.

По данным ФСБ, покушение на журналистов готовили шесть участников запрещенного в России террористического движения National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила»)*. После задержания они заявили, что действовали по приказу кураторов СБУ.

*National Socialism/White Power» («Национал-социализм/Белая сила») — запрещенная в России террористическая организация.