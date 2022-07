Президент США Джо Байден не отреагировал на обвинения Штатов в распространении коронавируса. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, американский лидер боится, что весь мир узнает правду об истинном виновнике пандемии.

«Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность», — написал Володин в Telegram.

Он призвал остановить и рассекретить все военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру.

«Всем государствам, пострадавшим от пандемии, США обязаны компенсировать понесенные убытки», — подчеркнул спикер Госдумы.

В начале июля профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, председатель комиссии по коронавирусу медицинского журнала The Lancet, заявил, что вирус создали в лаборатории. Ведущий проекта Truth Over News газеты The Epoch Times отметил, что Сакс признал, что при создании вируса использовались американские биотехнологии, написал RT.