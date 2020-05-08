Володин призвал сохранить воспоминания о героях ВОВ

По его словам, «историко-мемориальный комплекс „Героям Сталинградской битвы“ на Мамаевом кургане — символ Великой Победы, олицетворяющий мужество, силу духа и несгибаемую волю защитников Родины».

«Вместе с тем это место священной памяти о наших близких, отдавших свои жизни за страну. Наш долг — сохранить память и передать будущим поколениям», — заключил Володин.