Володин призвал сохранить воспоминания о героях ВОВ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал реставрацию, которая завершилась на Мамаевом кургане перед 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. В частности, там создали Парк Победы. Об этом сообщил Daily Storm.
По его словам, «историко-мемориальный комплекс „Героям Сталинградской битвы“ на Мамаевом кургане — символ Великой Победы, олицетворяющий мужество, силу духа и несгибаемую волю защитников Родины».
«Вместе с тем это место священной памяти о наших близких, отдавших свои жизни за страну. Наш долг — сохранить память и передать будущим поколениям», — заключил Володин.