Володин призвал отказаться от термина «средняя зарплата» в России

Показатель средней зарплаты по России не дает достоверной картины, так как в регионах люди зарабатывают по-разному. От этих цифр стоит уйти. Таким мнением с премьер-министром России поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Что касается средней заработной платы учителя, врача, нам надо, может быть, даже как-то обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговора о средней зарплате. Потому что средняя зарплата в регионах не просто разная, она отличается в разы», — обратился Володин к Мишустину во время ежегодного отчета правительства в нижней палате парламента. Его слова приводит РИА «Новости».

Председатель Госдумы России подчеркнул, что эту ситуацию необходимо учесть всем профильным министерствам. В России регионы делятся на доноров и реципиентов. Первых совсем немного, и даже они отличаются друг от друга уровнем зарплат. Что касается реципиентов, то эти субъекты иногда не могут выйти на самодостаточность.

«Поддержка ваша нужна с работой, с Минфином. Тогда у нас будет зарплата больше соответствовать тому, что люди сегодня от нас хотят», — сказал Володин главе Кабмина.

22 июля Мишустин выступил в Государственной думе России с отчетом о работе правительства в 2019 году. Он заявил, что основная задача Кабинета министров — это повышение качества жизни каждого человека в стране.