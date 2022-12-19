Общество 19 декабря 2022, 10:50 Володин призвал не разделять военных и добровольцев, когда речь идет о памяти погибших Володин: когда речь идет о погибших героях, разделение военных и добровольцев недопустимо РИА «Новости»

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Когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину, разделение добровольцев, военнослужащих и бойцов ЧВК недопустимо, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал власти регионов приложить все возможные усилия для поддержки семей россиян, погибших при защите страны, сообщил ТАСС.

«Нельзя разделять добровольцев, бойцов ЧВК, военнослужащих, когда речь идет о памяти героев, погибших за Родину», — сказал Володин.

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Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна гордится солдатами, добровольцами и офицерами, которые принимают участие в спецоперации. Каждый, кто находится на передовой, — настоящий герой, подчеркнул глава государства.

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Президент добавил, что россияне всегда отвечали несокрушимым единством на попытки посягательства на безопасность страны. Он также указал на то, что страна будет оказывать поддержку и заботиться о семьях и близких россиян, героически проявивших себя в ходе СВО.