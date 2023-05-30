Общество 30 мая 2023, 19:20 Володин призвал депутатов консолидироваться для победы в СВО Спикер Госдумы Володин: США делают все для разрушения суверенитета России РИА «Новости»

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Депутатам необходимо объединиться и обеспечить надежный тыл доя победы в специальной военной операции России на Украине. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик так прокомментировал выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который сравнил успехи СССР и нынешний ход спецоперации. Володин подчеркнул, что ситуации разные и сравнивать их нельзя, а рассуждения на эту тему можно расценивать как страх, за которым может последовать паника, чего и добиваются противники России.

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Председатель нижней палаты парламента добавил, что именно США пытаются разрушить экономику и суверенитет страны, чтобы этому противостоять нужна консолидация.

«Самое главное — обеспечить тыл. Сегодня важно думать о семьях ребят, которые остались здесь, с нами живут. Им помогать надо. <…>. Это наш вклад в победу», — процитировал ТАСС Володина.

Ранее Володин призвал кабмин законодательно закрепить новые преференции участникам СВО на поступление в вузы. Письмо он направил премьер-министру Михаилу Мишустину. В нем он попросил дать право на льготы участникам спецоперации и детям врачей, погибших от ковида.