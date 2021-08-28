facebook_pixel
    28 августа 2021, 18:32

    Володин пригрозил Кулебе заявлением в ЕСПЧ за слова о Поклонской

    Анастасия Калинина

    Права и свобода российского депутата Натальи Поклонской будут защищены от всех нападок главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

    Володин пригрозил Кулебе заявлением в ЕСПЧ за слова о Поклонской

    Такое заявление он сделал после слов главы МИД Украины о том, что у Киева появилась редкая возможность «испортить жизнь» заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Так он высказался ее возможном назначении на пост посла России в Кабо-Верде.

    «Подобное заявление говорит о том, что министр Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам. <…> Его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ», — написал Володин в своем Telegram-канале.

    Кулеба тогда заявил, что надо проверить, является ли Поклонская еще гражданкой Украины. О ее возможном дипломатическом назначении ранее сообщали российские СМИ со ссылкой на источники. Сама депутат пока отказывается комментировать эту информацию. Ранее она заявляла, что вышла из украинского гражданства и имеет только российское.