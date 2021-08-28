Володин пригрозил Кулебе заявлением в ЕСПЧ за слова о Поклонской

Права и свобода российского депутата Натальи Поклонской будут защищены от всех нападок главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Такое заявление он сделал после слов главы МИД Украины о том, что у Киева появилась редкая возможность «испортить жизнь» заместителю председателя комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской. Так он высказался ее возможном назначении на пост посла России в Кабо-Верде.

«Подобное заявление говорит о том, что министр Украины на официальном уровне подтвердил, что Киев в отношении своих же граждан готов применять меры, присущие тоталитарным режимам. <…> Его заявление правильно бы рассмотреть в ЕСПЧ», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Кулеба тогда заявил, что надо проверить, является ли Поклонская еще гражданкой Украины. О ее возможном дипломатическом назначении ранее сообщали российские СМИ со ссылкой на источники. Сама депутат пока отказывается комментировать эту информацию. Ранее она заявляла, что вышла из украинского гражданства и имеет только российское.