Володин предложил выработать единые меры развития Сети

В связи с 30-летием Всемирной паутины спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал выработать единые меры развития Интернета. Об этом сообщило «Утро.ру».

Володин заметил, что Интернет открыл не только новые возможности для развития, но и лазейки для таких преступлений, как продажа наркотиков и распространение детской порнографии. Возник неизбежный вопрос: что делать с этим? Необходимы точечные и системные защитные меры.

Отметил политик и другой важный момент: попытки некоторых крупных международных IT-компаний диктовать свои порядки в информационном пространстве. В связи с этим, по мнению парламентария, возникла необходимость в выработке единых мер развития Сети.

«Меры, которые позволили бы приблизиться к решению проблем, возникающих с развитием интернета, должны соответствовать его масштабу и силе влияния. Вырабатывать их надо совместно, на межгосударственном уровне. Было бы правильно, чтобы международные организации, в первую очередь, возможно, межпарламентские, уделили этой теме приоритетное внимание», — написал глава нижней палаты парламента.