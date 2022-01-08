Володин предложил создать государственную сеть аптек в регионах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за создание сети государственных аптек в регионах. По его мнению, это могло бы помочь взять под контроль цены на лекарства, ассортимент препаратов и график работы.

Володин отметил, что в Саратовской области в течение 2022 года откроется 180 государственных аптек. Но вопрос создания такой сети актуален и для других российских регионов.

«Открытие госаптек — правильное решение. Не во всех райцентрах аптечные пункты работают круглосуточно семь дней в неделю. А у болезней нет выходных — лекарства порой необходимы и ночью», — написал он у себя в Telegram.

Володин обратил внимание на случаи, когда цены на медикаменты необоснованно завышают. Из-за нехватки ассортимента жителям приходится ездить в поисках нужных лекарств в областной центр.

«Необходим контроль за ценами, чтобы не допускать спекуляций на здоровье наших граждан. Зачастую при возникновении спорных ситуаций в частных аптеках ответственного не найдешь», — подчеркнул спикер Госдумы.

Парламентарий заметил, что кто-то может не согласиться с тем, что сеть государственных аптек может решить эти проблемы. Но по его мнению, эта мера точно сможет снизить количество проблем.