Володин предложил руководству ЕС снизить градус в головах для облегчения страданий Европы

В Европе нужно ввести новую шкалу температуры и назвать ее в честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Политик напомнил, что несколькими днями ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток».

«По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, „Турецкого потока“, нефтепровода „Дружба“. И еще на градус, перестав закупать уголь из России», — с иронией написал Володин в своем Telegram-канале.

По мнению Володина, всему руководству ЕС следовало бы снизить градус в головах, чтобы из-за последствий их идей и действий не страдали жители стран Европы.