Володин предложил отправить в Донбасс владельца ресторана после скандала с военной формой

Спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина возмутило, что в московский ресторан не хотели пускать военного в форме. Он предложил отправить служить в Донбасс владельца заведения и заодно охранников.

Володин отметил, что сотрудника, который повел себя некорректно с посетителем, собираются уволить. По мнению спикера, этого недостаточно.

«Правильно в подобных ситуациях — надеюсь, что поддержите, — охранников вместе с владельцем ресторана отправить служить в Донбасс», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что российские военные защищают страну и каждого из граждан РФ.

Скандал произошел в ресторане «Магадан» в Москве. Охранник предложил мужчине в военной форме зайти через черный ход. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн позже пояснил, что виноватого в происшествии сотрудника оперативно уволили.

Кроме того, по его данным, руководство заведения пытается связаться с военным и его семьей, чтобы принести им свои извинения.