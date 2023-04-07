Общество 07 апреля 2023, 10:51 Володин предложил лишить доходов оскорбляющих страну россиян Спикер Госдумы Володин запустил опрос о запрете финансирования тех, кто оскорбляет Россию РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался у своих подписчиков, нужно ли запретить критикующим Россию лицам получать доходы из российских источников. Опрос он запустил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что сейчас у тех, кто поливает РФ грязью, есть возможность получать доход в стране и жить за счет россиян. К примеру, деньги можно получать за счет рекламы, авторских прав и прочее. Он спросил, стоит ли перекрыть этот канал дохода.

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Менее чем за час на опрос ответили почти 230 тысяч пользователей. Большинство респондентов (96%) высказались за ограничения в отношении таких граждан. Только 3% опрошенных эту инициативу не поддержали. Остальные отметили пункт, что им «все равно».

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил запретить иноагентам получать доход из российских источников. Он указал на недопустимость факта получения дохода в России теми, кто дискредитируют ВС России из-за рубежа.