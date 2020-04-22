Володин: потребители должны получать электричество напрямую от «Россетей»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что потребители должны получать электроэнергию напрямую от «Россетей», без участия посредников. Он уверен — это решение позволит снизить тарифы на электричество.

Такое заявление Вячеслав Володин сделал во время встречи депутатов Госдумы с Министром энергетики РФ Александром Новаком. Мероприятие прошло 22 апреля в формате видеоконференции.

Вячеслав Володин предложил поддержать компанию «Россети» и изменить программу ее развития. Он подчеркнул, что между ними и потребителями существует очень много посредников. Из-за этого «Россети» не доходят до конечного потребителя, в то время как посредники наживаются на россиянах, увеличивая тарифы на электроэнергию.

Сегодня «Россети» доходят до региона, а в регионе сидит перепродавец, а иногда их несколько и дальше, получается, мы с вами сталкиваемся с этой дорогой уже электроэнергией, на которую накручивает каждый свои 5% Вячеслав Володин.

Если убрать часть посредников из этой цепочки, то электроэнергия будет стоить меньше, и это совершенно очевидно, подчеркнул Володин. Он отметил, что меры поддержки для развития компании нужно выработать отдельно для каждого региона. Он подчеркнул, что эта компания должна напрямую обеспечить подачу электроэнергии конкретно каждому потребителю — не зависимо от того, предприятие это или гражданин.

Володин предложил поручить профильному комитету изучить озвученные проблемы «с позиции их решения».

«Там, где можно снизить тарифы, уменьшив количество перекупщиков, там, где мы можем создать более эффективную инфраструктуру, решив вопросы как в отрасли, так и во взаимодействии с регионами, принять такие решения и идти этим путем. Это будет конкретный результат от того, что мы обсуждаем этот вопрос», — заявил Вячеслав Володин.

Кроме того, на встрече обсуждали вопросы тарифообразования для граждан и предприятий, а также того, как должен работать энергетический комплекс в период пандемии коронавируса.