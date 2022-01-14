Володин подтвердил, что законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что законопроект о QR-кодах снимут с рассмотрения. Этот вопрос обсудят 17 января. Об этом написало РИА «Новости».

Володин отметил, что документ нужно доработать.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении отложат из-за распространения «омикрона». При этом она перечислила поправки, которые решено внести в документ.

Речь идет о том, что Минздрав РФ сможет устанавливать сроки действия коронавирусного сертификата для тех, у кого есть медотвод. Кроме того, людям без QR-кода разрешат посещать общественные места при наличии ПЦР-теста и после 1 февраля, а военные и приравненные к ним получат ковидные сертификаты с соблюдением требований защиты данных.

Об осложнении ситуации с коронавиусом в стране говорили и на прошедшем на этой неделе совещании президента РФ Владимира Путина с правительством. Глава государства сообщил, что у России есть несколько недель для подготовки к новой волне. Голикова добавила, что первым удар на себя примет московский регион.