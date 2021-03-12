Володин поддержал ужесточение наказания за «пьяные» ДТП

После ужесточения наказания за «пьяные» ДТП по итогам 2020 года число погибших и пострадавших в таких авариях снизилось в разы в отличие от тех периодов, когда закон не действовал. Таким мнением поделился председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«В 2020 году, когда уже действовал закон о повышенной ответственности за „пьяные“ ДТП, погибли на 232 человека меньше и пострадали на 1585 человек меньше, чем 2018 году, когда ответственность была ниже», — процитировало его слова РИА «Новости».

Поэтому Володин назвал ужесточение наказания правильным решением — принятие закона сохранило сотни человеческих жизней. При этом депутаты, по его словам, продолжают отслеживать правоприменительную практику.

Поправки вступили в силу в 2019 году. Теперь пьяным водителям в случае причинения тяжкого вреда здоровью человеку наказание составляет от трех до семи лет лишения свободы, а было до четырех. Если по его вине погиб человек, то от пяти до 12 лет тюрьмы — было до семи лет. Наказание за гибель двух и более человек составляет от восьми до 15 лет лишения свободы. Раньше было до девяти.