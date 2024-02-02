Общество 02 февраля 2024, 13:34 Володин отчитал авторов законопроекта о повышении призывного возраста новоявленных россиян Спикер ГД Володин поручил отозвать законопроект о повышении призывного возраста Сайт Государственной думы ФС РФ

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Законопроект о повышении призывного возраста для получивших гражданство России внесли в Госдуму недоработанным. Председатель нижней палаты Вячеслав Володин в разговоре с РИА «Новости» призвал депутатов отозвать его и не обсуждать публично.

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу», — заявил он.

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Депутаты Алексей Журавлев, Михаил Шеремет и Александр Бородай внесли законопроект 1 февраля. Они предложили увеличить призывной возраст новоявленных россиян до 50 лет. Парламентарии объяснили, что многие уроженцы других стран специально оформляли гражданство России не раньше 30 лет или откладывали постановку на воинский учет до предельного возраста призыва. По мнению авторов законопроекта, повышение на 20 лет восстановит социальную справедливость.