Володин осудил переписывание истории «Космическим фондом»

США продолжают пытаться переписывать историю. С этой целью они удалили имя советского космонавта Юрия Гагарина из названия ежегодного мероприятия, посвященного покорению космоса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал сделать все, чтобы сохранить историческую память страны.

Володин напомнил, что 12 апреля — особый в истории России. Ровно 61 год назад Юрий Гагарин первым покорил космическое пространство.

«Этому событию радовался весь мир. Гордость переполняла людей: человек — в космосе! Но сегодня США пытаются „отменить“ Юрия Гагарина. <…> Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю», — написал он в Telegram.

Спикер Госдумы подчеркнул, что подрастающее поколение россиян должно гордиться страной и теми, кто рисковал жизнью, совершая великие открытия.

«Важно, чтобы <…> у будущих поколений были примеры мужества, отваги и любви к Родине», — заключил Володин.

Ранее американский «Космический фонд» убрал из названия одного из своих мероприятий имя Гагарина. В организации сослались на «текущие события». Под таким предлогом «Ночь Юрия» переименовали в «Празднование космоса».