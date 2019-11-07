Володин: осквернение могил солдат в Европе говорит о глубоком кризисе в умах политиков
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил, что осквернение могил солдат в европейских странах свидетельствует о кризисе в умах и недостойно цивилизации. Законодателя процитировала «Политика сегодня».
По данным издания, своими соображениями Володин поделился на Международной российско-словацкой конференции, которая проходит в МГИМО.
Парламентарий отметил важность того, чтобы все европейские страны чтили память солдат, которые погибли в годы Второй мировой войны. Он напомнил, что они отдали свои жизни ради будущих поколений. По его словам, без той победы сейчас не было бы ни правых, ни левых, ни демократов, ни консерваторов, а были бы концлагеря и уничтожены народы и нации.