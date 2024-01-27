Общество 27 января 2024, 09:41 Володин обвинил страны НАТО в установлении фашистской идеологии Володин: фашистская идеология становится нормой для стран НАТО Russian State Duma/via Globallookpress.com

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Ровно 80 лет назад Ленинград освободили от фашистской блокады. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в памятную дату в своем Telegram-канале предупредил, что поддержка неонацизма странами НАТО может привести к новой мировой войне.

«Сегодня это особенно важно: спустя восемь десятилетий нацизм вновь поднимает голову», — написал он.

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Политик напомнил, что в конце прошлого года на Генеральной ассамблее ООН 49 стран отдали свои голоса против резолюции о борьбе с героизацией нацизма. В первую очередь речь идет о членах НАТО — США, Канаде, Британии, Франции, Германии, а также об Украине. По словам Володина, для лидеров государств НАТО фашистская идеология становится нормой.

Он добавил, что Байден, Трюдо, Сунак, Макрон, Шольц оправдывают и спонсируют преступления украинских нацистов, а также одобряют политику геноцида и терроризма режима Зеленского.

«Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне», — подчеркнул спикер Госдумы.

Он отметил, что важно приложить все усилия для предотвращения этого.

Ранее шведов предупредили о последствиях вступления страны в НАТО. Россия примет ответные меры, чтобы купировать угрозы и не допустить ослабления обороноспособности страны.