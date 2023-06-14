Общество 14 июня 2023, 12:34 «Жив и здоров». Володин пообщался с Делимхановым Депутат Госдумы Кузнецов: Володин пообщался с Делимхановым, он в порядке РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин только что общался с депутатом Адамом Делимхановым, тот в полном порядке. Об этом сообщил член думского комитета по обороне Дмитрий Кузнецов в своем Telegram-канале.

«Володин сказал нам про коллегу примерно следующее: „Только что разговаривали с Адамом Делимхановым. Жив и здоров. Желает здоровья нам“», — написал Кузнецов.

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Депутат Госдумы Адам Делимханов был ранен в зоне специальной военной операции. Данных о том, в каком состоянии находится парламентарий, а также, где именно он пострадал, долгое время не поступало. Некоторые СМИ начали публиковать информацию, что Делимханов якобы погиб.

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от украинской разведки всю информацию о возможном местоположении Делимханова. Кадыров пообещал щедрое вознаграждение за помощь в нахождении «своего дорогого брата».