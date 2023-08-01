Общество 01 августа 2023, 08:24 Володин объяснил причины процветания индустрии суррогатного материнства на Украине Володин: киевский режим торгует украинскими детьми в надежде угодить западным хозяевам РИА «Новости»

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На Украине процветает индустрия суррогатного материнства, а власти этой страны поддерживают торговлю детьми на самом высоком уровне, заявил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что владельцем крупнейшей клиники суррогатного материнства является гражданин Германии. То есть управляется нелегальный бизнес из-за рубежа.

«Киевский режим торгует украинскими детьми. <…> Зеленский и его приспешники в надежде угодить своим западным хозяевам продолжают истреблять украинский народ», — подчеркнул он.

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Володин напомнил, что миллионы украинцев бежали за границу, сотни тысяч мужчин насильно угнали в армию, а их женщины становятся суррогатными матерями для иностранцев. При этом нужно понимать, что дети после этого становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы.

«Торговля детьми — большой нелегальный бизнес. <…> По пути запрета суррогатного материнства идут многие государства», — отметил политик.

В России, напомнил спикер Госдумы, уже принят закон о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей, это сделано и в Китае, Франции, Германии, Италии, Индии и других странах.

Но Украина поступает иначе, указал Володин. Там соответствующую рекламу размещают в автобусах, в соцсетях, нанимают агентов для вербовки молодых женщин по всей стране.

«Тысячи украинских девушек, чьих супругов забрали, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя», — заключил он.