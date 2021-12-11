Володин объяснил, от чего зависит судьба законов о QR-кодах

Дальнейшая судьба законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет зависеть от ответов членов правительства на вопросы общества. Заседание в Госдуме по этому вопросу состоится в понедельник, 13 декабря.

«В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин считает правильным обсуждать законопроект о QR-кодах и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил Владимир Путин. Спикер Госдумы поддерживает мнение президента, что нужно не навязывать, а убеждать, что вакцинация лучше болезни.

Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг сказал, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте являются рамочными, их предстоит проработать и власти постараются не допустить «никаких опрометчивых решений».

В середине ноября правительство внесло в Госдуму проект поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.