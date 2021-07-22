Володин назвал жалобу России против Украины моментом истины для ЕСПЧ

Россия подала жалобу на Украину в ЕСПЧ, чтобы защитить интересы украинцев и россиян, которые страдают от произвола украинских властей, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, у суда в Гааге просто нет вариантов, кроме одного: признать факт преступлений Киева и дать им оценку.

По мнению Володина, ЕСПЧ часто принимает политизированные решения, поэтому при рассмотрении этого иска суду, вероятно, придется непросто.

«Но для ЕСПЧ это момент истины: либо он признает перечисленные нарушения и окажется состоятелен как институт, либо нет смысла в его существовании», — написал политик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что это первая жалоба России в Европейский суд по правам человека по вопросам систематических нарушений прав и свобод на Украине. Всего в списке, который направили в ЕСПЧ, есть 10 пунктов.

Среди них гибель людей во время Евромайдана в 2014 году, при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе и во время проведения операции в Донбассе, притеснение журналистов и запрет работы СМИ, дискриминация русскоговорящего населения и вытеснение русского языка из общественной сферы, дискриминация российского бизнеса, гибель людей в результате обстрелов ВСУ сопредельной территории РФ, лишение жителей Донбасса возможности участия в выборах, водная блокада Крыма, нападения на дипломатические представительства России, крушение самолета «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года.

Володин добавил, что все эти вопросы уже звучали ранее, но юридически их сформулировали впервые. Каждое нарушение подкреплено ссылками на статьи и протоколы Европейской конвенции по правам человека, которые были нарушены, заключил спикер Госдумы.