27 февраля 2024, 16:03
Володин назвал условие избавления от статуса иноагента
Володин: иноагенты могут выйти из этого статуса, отказавшись от подачек
Иноагенты могут избавиться от этого статуса при условии отказа от подачек других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также обратил внимание на важность объяснения, что у тех, кто хочет исправиться, действительно есть шанс, сообщило РИА «Новости».
«Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть: можно из статуса иностранного агента вернуться», — сказал Володин на пленарном заседании.
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Для этого, по словам спикера Госдумы, лицам, признанным иноагентами, надо отвергнуть подачки и «удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран».
Во вторник, 27 февраля, Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.
«Они свой выбор сделали: принимают финансирование из-за рубежа, поэтому стали иноагентами», — указал спикер нижней палаты парламента.
Володин подчеркнул, что иноагентам следует принять для себя решение, и если они хотят быть со своей страной, им нужно отказаться от зарубежного финансирования, выйти из статуса иностранного агента и тогда получать средства внутри России.
Речь идет о защите суверенитета, указал он.
Третье чтение законопроекта должно пройти в среду, 28 февраля.
Госдума РФ
Россия
Иноагенты
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