Общество 27 февраля 2024, 16:03 Володин назвал условие избавления от статуса иноагента Володин: иноагенты могут выйти из этого статуса, отказавшись от подачек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Иноагенты могут избавиться от этого статуса при условии отказа от подачек других стран, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также обратил внимание на важность объяснения, что у тех, кто хочет исправиться, действительно есть шанс, сообщило РИА «Новости».

«Нам надо здесь объяснять, что тот, кто хочет исправиться, у него шанс есть: можно из статуса иностранного агента вернуться», — сказал Володин на пленарном заседании.

Реклама

Для этого, по словам спикера Госдумы, лицам, признанным иноагентами, надо отвергнуть подачки и «удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран».

Во вторник, 27 февраля, Госдума приняла во втором чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

«Они свой выбор сделали: принимают финансирование из-за рубежа, поэтому стали иноагентами», — указал спикер нижней палаты парламента.

Володин подчеркнул, что иноагентам следует принять для себя решение, и если они хотят быть со своей страной, им нужно отказаться от зарубежного финансирования, выйти из статуса иностранного агента и тогда получать средства внутри России.

Речь идет о защите суверенитета, указал он.

Третье чтение законопроекта должно пройти в среду, 28 февраля.