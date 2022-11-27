Общество 27 ноября 2022, 08:29 Володин назвал сроки запрета суррогатного материнства для иностранцев в России Спикер Госдумы Володин: суррогатное материнство для иностранцев запретят в России РИА «Новости»

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал запретить в России суррогатное материнство для иностранцев. Такое решение примут уже в начале декабря, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Торговля детьми недопустима», — заявил спикер Госдумы.

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По данным, которые привел Вячеслав Володин, за последние несколько лет за рубеж вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных российскими суррогатными матерями.

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Он счел торговлю детьми большим нелегальным бизнесом, оборот которого превышает два миллиарда евро.

Вячеслав Володин напомнил, что дети, рожденные от суррогатных матерей нередко попадают в страшные ситуации: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы. Кроме того, их могут усыновить однополые пары.

«Необходимо сделать все, чтобы защитить детей, запретив иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства», — заключил политик.

В начале ноября стало известно, что испанская компания продала чужого ребенка в Калининграде.